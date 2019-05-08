Калининградский стрелок выиграл серебро этапа Кубка мира по компакт-спортингу

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-08T09:59:53+03:00

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Вильнюс принял этап Кубка мира по компакт-спортингу, собрав 158 стрелков из 18 стран.

Одним из медалистов литовского Гран-при стал чемпион России и многократный призер зарубежных соревнований Григорий Карагадян из Калининграда.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, соревнуясь в упражнениях, имитирующих охоту, Григорий выбил 188 очков из 200 возможных. Итог – серебро.

В минспорта отметили, что стрельба велась из охотничьего ружья по вылетающим керамическим мишеням.

ИСТОЧНИК KP.RU