Калининградский стрелок выиграл серебро этапа Кубка мира по компакт-спортингу
Соревнования прошли в Литве
.Фото: министерство спорта Калининградской области
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Вильнюс принял этап Кубка мира по компакт-спортингу, собрав 158 стрелков из 18 стран.
Одним из медалистов литовского Гран-при стал чемпион России и многократный призер зарубежных соревнований Григорий Карагадян из Калининграда.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, соревнуясь в упражнениях, имитирующих охоту, Григорий выбил 188 очков из 200 возможных. Итог – серебро.
В минспорта отметили, что стрельба велась из охотничьего ружья по вылетающим керамическим мишеням.
ИСТОЧНИК KP.RU