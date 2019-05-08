Калининградец пытался расплатиться на АЗС фальшивыми деньгами

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-08T10:06:37+03:00

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Инцидент случился в Калининграде на одной из АЗС. Там сработала тревожная сигнализация. На место выдвинулся наряд вневедомственной охраны, и, как оказалось, не зря.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, было установлено, что неизвестный гражданин пытался расплатиться предположительно фальшивой купюрой номиналом 1000 рублей.

Мужчину доставили в отдел полиции. Пояснить, откуда появилась фальшивка, он не смог.

Подозрительную купюру отправили на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU