Калининградец пытался расплатиться на АЗС фальшивыми деньгами
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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Инцидент случился в Калининграде на одной из АЗС. Там сработала тревожная сигнализация. На место выдвинулся наряд вневедомственной охраны, и, как оказалось, не зря.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, было установлено, что неизвестный гражданин пытался расплатиться предположительно фальшивой купюрой номиналом 1000 рублей.
Мужчину доставили в отдел полиции. Пояснить, откуда появилась фальшивка, он не смог.
Подозрительную купюру отправили на экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU