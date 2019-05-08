На Балтийской косе сгорело 6 гектаров леса
.Фото: Александр Подгорчук
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На Балтийской косе в течение двух дней сгорело 6 гектаров леса. Об этом сообщается на странице администрации Балтийского муниципального района в «Фейсбук».
В муниципалитете объявлен режима «Повышенная готовность».
- На месте возгорания постоянно находятся спасатели ПЧ-10 Балтийска. Для обеспечения пожарной безопасности в городе прибыл пожарный расчет из Калининграда, - сообщили в администрации.
Все выходные дни – с 9 по 12 мая на Косе будет организовано патрулирование из числа сотрудников администрации, полиции и межрайонного отдела надзорной деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU