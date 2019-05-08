В Калининграде автомобиль сбил пересекавшего улицу на самокате ребенка

СЕГОДНЯ 10:12 2019-05-08T10:52:11+03:00

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Около половины девятого часа утра 7 мая в Калининграде на улице Яналова в районе дома №2 автомобиль марки «Хундай» сбил 11-летнего мальчика. По предварительной информации, школьник пересекал проезжую часть, но не по пешеходному переходу, как это предписывают Правила дорожного движения, а в неположенном для этого месте. Да причем еще и на самокате. Судя по всему, 59-летний водитель машины не успел затормозить перед выкатившимся наперерез мальчишкой.

В результате произошедшего наезда ребенок получил травмы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU