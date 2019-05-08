В Калининградской области за неделю 98 человек пострадали от укусов клещей
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области продолжается сезон активности клещей. Только за минувшую неделю с 29 апреля по 5 мая за медицинской помощью обратились 98 пострадавших от присасывания клещей, из них 45 детей.
Всего же в этом текущем году зарегистрировано уже 288 обратившихся, в том числе 89 детей. Всех их покусали клещи. Цифру приводят в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Сообщается, что акарицидные обработки в регионе проведены на площади 1351,802 га.
ИСТОЧНИК KP.RU