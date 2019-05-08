В Калининграде автомобиль «Опель» наехал на мотоцикл БМВ
Водитель легковушки не уступил дорогу мчавшемуся по Литовскому валу мотоциклисту
Байкер имел преимущество в движении, но это ему не помогло.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В минувший вторник, 7 мая в Калининграде произошло столкновение автомобиля с мотоциклом. Из водителей пострадал, естественно, мотоциклист.
Инцидент произошел в одиннадцатом часу утра. За рулем «Опеля» находился 53-летний горожанин, который в этот момент выезжал с прилегающей территории на Литовский вал. Почему автолюбитель не уступил дорогу имевшему преимущество в движении байкеру – теперь выясняют автоинспекторы. Но в результате ДТП менее защищенный 38-летний мотоциклист оказался травмирован, а его «БМВ» получил технические повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU