В Калининграде автомобиль «Опель» наехал на мотоцикл БМВ

СЕГОДНЯ 10:22 2019-05-08T10:22:30+03:00

Байкер имел преимущество в движении, но это ему не помогло. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

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В минувший вторник, 7 мая в Калининграде произошло столкновение автомобиля с мотоциклом. Из водителей пострадал, естественно, мотоциклист.

Инцидент произошел в одиннадцатом часу утра. За рулем «Опеля» находился 53-летний горожанин, который в этот момент выезжал с прилегающей территории на Литовский вал. Почему автолюбитель не уступил дорогу имевшему преимущество в движении байкеру – теперь выясняют автоинспекторы. Но в результате ДТП менее защищенный 38-летний мотоциклист оказался травмирован, а его «БМВ» получил технические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU