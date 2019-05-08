В Калининграде рецидивистка украла молокоотсос

СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-08T10:30:47+03:00

Специфический аппарат пропал с прилавка одного из магазинов города

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В отдел полиции по Московскому району Калининграда обратился владелец магазина, расположенного на улице Ульяны Громовой. Коммерсант заявил, что прямо с прилавка торговой точки кто-то свистнул молокоотсос. Между прочим, цена данного приспособления – около 15 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные полиции, действуя по уже привычному алгоритму, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность вора. Точнее, воровки, ибо преступницей оказалась 34-летняя местная жительница. Дама ранее уже была судима, причем неоднократно. Наверное, поэтому в надежде, что суд даст меньше положенного по закону «пятерика» предпочла на допросе не запираться, сознавшись в содеянном. Молокоотсос она успела продать, видимо, кому-то остро нуждающемуся в подобном приспособлении.

И чего только не воруют в калининградских магазинах!

ИСТОЧНИК KP.RU