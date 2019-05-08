На границе в Безледах задержали калининградца, который оскорбил польского пограничника

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-08T10:44:10+03:00

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В пункте пропуска в Безледах задержали жителя Калининградской области, который оскорбил офицера польской пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

38-летний пассажир легковушки не смог предъявить деньги, необходимые для нахождения в Польше. Пограничник сообщил ему, что он не сможет въехать в Польшу.

- Тогда калининградец стал агрессивным и вульгарным, он начал оскорблять офицера словами и жестами, - сообщили в пресс-службе отдела пограничной службы.

Теперь путешественнику предстоит отвечать за свои действия.

ИСТОЧНИК KP.RU