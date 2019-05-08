В Калининграде актер из «Такси-блюз» ищет желающих сниматься в кино

СЕГОДНЯ 10:49 2019-05-08T10:49:08+03:00

Прослушивания намечены на 11 и 12 мая

Изменить размер текста: A A

В Калининград прилетает актер Владимир Стержаков («Такси-блюз», «Марш Турецкого», «Роковые яйца», сериалы «Кухня», «Молодежка») для поиска талантов. Артист впервые набирает свой курс.

Как сообщает пресс-служба Музея Мирового океана, 11 и 12 мая актер проведет прослушивания для тех, кто мечтает о карьере в кино.

Желающим нужно подготовить для прослушивания басню, стих, отрывок из любимого произведения и показать свои способности в выставочном корпусе Морской Кёнигсберг-Калининград.

Счастливчикам, успешно прошедшим прослушивание, предстоит учиться в Институте современного искусства (Москва) на факультете актерского мастерства (декан Дмитрий Певцов).

ИСТОЧНИК KP.RU