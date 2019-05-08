В Калининграде и области в воскресенье перекроют ряд дорог для проведения велопробега

СЕГОДНЯ 10:49 2019-05-08T10:51:23+03:00

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В воскресенье, 12 мая, часть улиц в Калининграде будет закрыта для движения для проведения массового велопробега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 10 часов до 10:30 часов будет временно закрыто движение транспорта на следующих участках:

- ДС «Янтарный» – ул. Согласия – ул. Елизаветинская – ул. Ген. Челнокова – ул. Б. Окружная – пр-кт Советский с выездом из г. Калининграда.

С 14 часов до 14:30 часов - пр-кт Советский (Чкаловский поворот) – ул. Б. Окружная – ул. Ген. Челнокова ул. Елизаветинская – ул. Согласия – ДС «Янтарный» с 14.00 до 14.30.

До начала велопробега будут установлены дорожные знаки.

Также до 14:30 будет временно ограничено движение транспорта на автомобильных дорогах:

- «Северный обход Калининграда» (на участке от примыкания ул. Генерала Челнокова до транспортной развязки с Советским проспектом);

- «Романово – Калининград» (на участке от границы городского округа «Город Калининград» до примыкания автодороги «Переславское – Круглово»);

- «Переславское – Круглово» (на участке от примыкания к автодороге «Романово – Калининград» до примыкания автодороги «Шатрово – Логвино – Кремнево»);

- «Шатрово – Логвино – Кремнево» (на участке от примыкания к автодороге «Переславское – Круглово» до примыкания автодороги «Люблино – Черепаново»),

- «Люблино – Черепаново» (на участке от примыкания к автодороге «Шатрово – Логвино – Кремнево» до примыкания к автодороге «Чкаловск – Люблино – Взморье»);

- «Чкаловск – Люблино – Взморье» (на участке от примыкания автодороги «Люблино – Черепаново» до Советского проспекта г. Калининграда).

Дороги будут оперативно перекрываться только на время движения колонны велосипедистов.

ИСТОЧНИК KP.RU