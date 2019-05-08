2019-05-08T10:51:23+03:00
Общество

В Калининграде и области в воскресенье перекроют ряд дорог для проведения велопробега

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 12 мая, часть улиц в Калининграде будет закрыта для движения для проведения массового велопробега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 10 часов до 10:30 часов будет временно закрыто движение транспорта на следующих участках:

- ДС «Янтарный» – ул. Согласия – ул. Елизаветинская – ул. Ген. Челнокова – ул. Б. Окружная – пр-кт Советский с выездом из г. Калининграда.

С 14 часов до 14:30 часов - пр-кт Советский (Чкаловский поворот) – ул. Б. Окружная – ул. Ген. Челнокова ул. Елизаветинская – ул. Согласия – ДС «Янтарный» с 14.00 до 14.30.

До начала велопробега будут установлены дорожные знаки.

Также до 14:30 будет временно ограничено движение транспорта на автомобильных дорогах:

- «Северный обход Калининграда» (на участке от примыкания ул. Генерала Челнокова до транспортной развязки с Советским проспектом);

- «Романово – Калининград» (на участке от границы городского округа «Город Калининград» до примыкания автодороги «Переславское – Круглово»);

- «Переславское – Круглово» (на участке от примыкания к автодороге «Романово – Калининград» до примыкания автодороги «Шатрово – Логвино – Кремнево»);

- «Шатрово – Логвино – Кремнево» (на участке от примыкания к автодороге «Переславское – Круглово» до примыкания автодороги «ЛюблиноЧерепаново»),

- «Люблино – Черепаново» (на участке от примыкания к автодороге «Шатрово – Логвино – Кремнево» до примыкания к автодороге «Чкаловск – Люблино – Взморье»);

- «Чкаловск – Люблино – Взморье» (на участке от примыкания автодороги «Люблино – Черепаново» до Советского проспекта г. Калининграда).

Дороги будут оперативно перекрываться только на время движения колонны велосипедистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Неманском районе БМВ при обгоне врезался в дерево и опрокинулся в кювет
Калиниградец украл 70 тысяч рублей в Центре развития детей
В Калининградской области почтили память воинов-мотоциклистов
В Гвардейске средней школе №2 присвоили имя участника штурма Кёнигсберга
В Советске до начала осени отключат горячую воду
На военном параде в Калининграде впервые покажут самоходную артиллерийскую установку «Мста-С»
Власти выбрали подрядчика строительства ФОКа в Озерске
Калининградским школьникам предложили подработать в свободное время
Калининградку обманули на 66 тысяч рублей в интернете две ее подруги
С калининградки взыскали свыше 200 тыс рублей за разбитый арендованный автомобиль
Жителя Гусева задержали за угон и кражу из машины
На Вислинской косе открыли новую велотрассу
На Балтийской косе при тушении лесного пожара обнаружили боеприпасы времен войны
В Калининграде участник шайки автоподставщиков получил 9 лет «строгача»
Калининградские и польские таможенники вместе возложили цветы на братских могилах советских солдат
Три ветерана из Калининграда улетели на парад Победы в Москву
Четверых калининградцев, избивших сотрудников Росгвардии, будут судить
9 мая в центре Светлогорска перекроют движение транспорта
Олег Газманов – об авиакатастрофе в «Шереметьево»: Хватит травить экипаж и пожарные службы
В День Победы в Калининградской области будет развернуто более 20 полевых кухонь
Ревнивая калининградка избила до смерти соперницу
Одинокую калининградку ограбили на ночной улице
В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах
В Калининграде с территории СНТ «Победа» вывезли два артиллерийских снаряда
В Калининграде до конца года модернизируют две угольные котельные
В Светлогорске обокрали бизнесвумен, проводившую ревизию в своем магазине
В Калининграде актер из «Такси-блюз» ищет желающих сниматься в кино