2019-05-08T11:14:39+03:00
Происшествия

В Светлогорске обокрали бизнесвумен, проводившую ревизию в своем магазине

Из подсобки торгового предприятия исчезла сумка женщины с документами, деньгами и золотым браслетом
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вообще-то, 64-летняя калининградка приехала в принадлежавший ей магазин, чтобы произвести там ревизию. И уж точно не ожидала, что по ходу дела ее сумка, в которой находились деньги, документы и золотой браслет весом 60 граммов, бесследно исчезнет из подсобки. Общий ущерб – 220 тысяч рублей. Расстроенная бизнесвумен отправилась за помощью в полицию.

- Проверку по заявлению начали оперуполномоченные угрозыска, которые установили лиц, заходящих в магазин в период совершения кражи, проверили граждан, ранее привлекавшихся к ответственности, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен. Им оказался ранее судимый 22-летний калининградец.

Вор признался, что воспользовался занятостью персонала торгового учреждения и удачно «зашел» в подсобное помещение. Похищенные документы он за ненадобностью выбросил, золотой браслет продал, а вырученные деньги потратил. За что теперь готов нести предусмотренную законом ответственность, но все же надеется на гуманное отношение суда. Санкции части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, которую инкриминируют горожанину, предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Неманском районе БМВ при обгоне врезался в дерево и опрокинулся в кювет
Калиниградец украл 70 тысяч рублей в Центре развития детей
В Калининградской области почтили память воинов-мотоциклистов
В Гвардейске средней школе №2 присвоили имя участника штурма Кёнигсберга
В Советске до начала осени отключат горячую воду
На военном параде в Калининграде впервые покажут самоходную артиллерийскую установку «Мста-С»
Власти выбрали подрядчика строительства ФОКа в Озерске
Калининградским школьникам предложили подработать в свободное время
Калининградку обманули на 66 тысяч рублей в интернете две ее подруги
С калининградки взыскали свыше 200 тыс рублей за разбитый арендованный автомобиль
Жителя Гусева задержали за угон и кражу из машины
На Вислинской косе открыли новую велотрассу
На Балтийской косе при тушении лесного пожара обнаружили боеприпасы времен войны
В Калининграде участник шайки автоподставщиков получил 9 лет «строгача»
Калининградские и польские таможенники вместе возложили цветы на братских могилах советских солдат
Три ветерана из Калининграда улетели на парад Победы в Москву
Четверых калининградцев, избивших сотрудников Росгвардии, будут судить
9 мая в центре Светлогорска перекроют движение транспорта
Олег Газманов – об авиакатастрофе в «Шереметьево»: Хватит травить экипаж и пожарные службы
В День Победы в Калининградской области будет развернуто более 20 полевых кухонь
Ревнивая калининградка избила до смерти соперницу
Одинокую калининградку ограбили на ночной улице
В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах
В Калининграде с территории СНТ «Победа» вывезли два артиллерийских снаряда
В Калининграде до конца года модернизируют две угольные котельные
В Калининграде и области в воскресенье перекроют ряд дорог для проведения велопробега
В Калининграде актер из «Такси-блюз» ищет желающих сниматься в кино