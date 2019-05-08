В Светлогорске обокрали бизнесвумен, проводившую ревизию в своем магазине

СЕГОДНЯ 11:09 2019-05-08T11:14:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Вообще-то, 64-летняя калининградка приехала в принадлежавший ей магазин, чтобы произвести там ревизию. И уж точно не ожидала, что по ходу дела ее сумка, в которой находились деньги, документы и золотой браслет весом 60 граммов, бесследно исчезнет из подсобки. Общий ущерб – 220 тысяч рублей. Расстроенная бизнесвумен отправилась за помощью в полицию.

- Проверку по заявлению начали оперуполномоченные угрозыска, которые установили лиц, заходящих в магазин в период совершения кражи, проверили граждан, ранее привлекавшихся к ответственности, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен. Им оказался ранее судимый 22-летний калининградец.

Вор признался, что воспользовался занятостью персонала торгового учреждения и удачно «зашел» в подсобное помещение. Похищенные документы он за ненадобностью выбросил, золотой браслет продал, а вырученные деньги потратил. За что теперь готов нести предусмотренную законом ответственность, но все же надеется на гуманное отношение суда. Санкции части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, которую инкриминируют горожанину, предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU