В Калининграде до конца года модернизируют две угольные котельные

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-08T11:17:40+03:00

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До конца года МП «Калининградтеплосеть» проведет техническое перевооружение двух угольных котельных – на ул. Энгельса, 51а и Солнечногорской, 58. Там установят автоматические угольные котлы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме этого, до конца года предприятие планирует вывести из эксплуатации котельную на ул. Тихорецкий тупик,11, потребителей переведут на централизованное теплоснабжение.

Также «Калининградтеплосеть» купит 11 резервных источников электроснабжения – дизель-генераторов.

- Важность наличия такого оборудования показали события, связанные с пожаром на территории завода «Цепрусс», когда для бесперебойного теплоснабжения горожан «Калининградтеплосети» пришлось одалживать дизель-генераторы у АО «Янтарьэнерго», - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU