В Калининграде до конца года модернизируют две угольные котельные
До конца года МП «Калининградтеплосеть» проведет техническое перевооружение двух угольных котельных – на ул. Энгельса, 51а и Солнечногорской, 58. Там установят автоматические угольные котлы, сообщает пресс-служба городской администрации.
Кроме этого, до конца года предприятие планирует вывести из эксплуатации котельную на ул. Тихорецкий тупик,11, потребителей переведут на централизованное теплоснабжение.
Также «Калининградтеплосеть» купит 11 резервных источников электроснабжения – дизель-генераторов.
- Важность наличия такого оборудования показали события, связанные с пожаром на территории завода «Цепрусс», когда для бесперебойного теплоснабжения горожан «Калининградтеплосети» пришлось одалживать дизель-генераторы у АО «Янтарьэнерго», - отметили в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU