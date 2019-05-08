2019-05-08T11:54:37+03:00
Общество

В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 14 часов света не будет на ул. Свердлова 13, 25б, 27 (школа № 13), 27а, 29, 31, 33; пр-т Московский 195, 201, 203а; ул. Аксакова 2-4, 1-93, 43А, 6-60.

До 20 часов свет отключен на ул. Калязинской 2, 4 (КГТУ), 10а; на ул. Горького 19, 19а, 19б, 21 (БГА), 21а, 23 (БФУ), 23а; ул. ген. Озерова 39-45, 47, 47а.

Холодного водоснабжения из-за ремонтных работ на сети не будет до 17 часов на ул. Партизанской 26 и ул. проф. Баранова 1, 2, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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