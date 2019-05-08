Одинокую калининградку ограбили на ночной улице

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-08T12:03:25+03:00

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Около полуночи 29-летняя жительница Калининграда шла по улице Ореховой, возвращаясь домой. И на ходу разговаривала по мобильному телефону. Одиноким дамам в темное время суток в одиночестве передвигаться по городу – уже само по себе довольно рискованно. А уж если при этом выставить напоказ гаджет, то соблазн для грабителей возрастает многократно.

Так и вышло в нашем случае. Со спины на горожанку налетел незнакомец, выхватил из рук жертвы «мобилу» и скрылся в окрестных дворах. На криминальном жаргоне это называется «хапок» или «рывок». Впрочем, добыча преступнику досталась так себе – больше чем на 7 000 рублей аппарат не тянул. Да и потерпевшая сумела довольно толково описать нападавшего полицейским.

- По подготовленной ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы совместно с оперативниками уголовного розыска установили, что к грабежу причастен ранее судимый за кражу 28-летний житель Мамоново, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции настолько оперативно, что молодчик даже не успел избавиться от вещдока в виде злополучного мобильника. За грабеж мамоновцу грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU