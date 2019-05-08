2019-05-08T12:03:25+03:00
Происшествия

Одинокую калининградку ограбили на ночной улице

Налетевший со спины преступник вырвал из рук молодой женщины мобильный телефон
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Около полуночи 29-летняя жительница Калининграда шла по улице Ореховой, возвращаясь домой. И на ходу разговаривала по мобильному телефону. Одиноким дамам в темное время суток в одиночестве передвигаться по городу – уже само по себе довольно рискованно. А уж если при этом выставить напоказ гаджет, то соблазн для грабителей возрастает многократно.

Так и вышло в нашем случае. Со спины на горожанку налетел незнакомец, выхватил из рук жертвы «мобилу» и скрылся в окрестных дворах. На криминальном жаргоне это называется «хапок» или «рывок». Впрочем, добыча преступнику досталась так себе – больше чем на 7 000 рублей аппарат не тянул. Да и потерпевшая сумела довольно толково описать нападавшего полицейским.

- По подготовленной ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы совместно с оперативниками уголовного розыска установили, что к грабежу причастен ранее судимый за кражу 28-летний житель Мамоново, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции настолько оперативно, что молодчик даже не успел избавиться от вещдока в виде злополучного мобильника. За грабеж мамоновцу грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Неманском районе БМВ при обгоне врезался в дерево и опрокинулся в кювет
Калиниградец украл 70 тысяч рублей в Центре развития детей
В Калининградской области почтили память воинов-мотоциклистов
В Гвардейске средней школе №2 присвоили имя участника штурма Кёнигсберга
В Советске до начала осени отключат горячую воду
На военном параде в Калининграде впервые покажут самоходную артиллерийскую установку «Мста-С»
Власти выбрали подрядчика строительства ФОКа в Озерске
Калининградским школьникам предложили подработать в свободное время
Калининградку обманули на 66 тысяч рублей в интернете две ее подруги
С калининградки взыскали свыше 200 тыс рублей за разбитый арендованный автомобиль
Жителя Гусева задержали за угон и кражу из машины
На Вислинской косе открыли новую велотрассу
На Балтийской косе при тушении лесного пожара обнаружили боеприпасы времен войны
В Калининграде участник шайки автоподставщиков получил 9 лет «строгача»
Калининградские и польские таможенники вместе возложили цветы на братских могилах советских солдат
Три ветерана из Калининграда улетели на парад Победы в Москву
Четверых калининградцев, избивших сотрудников Росгвардии, будут судить
9 мая в центре Светлогорска перекроют движение транспорта
Олег Газманов – об авиакатастрофе в «Шереметьево»: Хватит травить экипаж и пожарные службы
В День Победы в Калининградской области будет развернуто более 20 полевых кухонь
Ревнивая калининградка избила до смерти соперницу
В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах
В Калининграде с территории СНТ «Победа» вывезли два артиллерийских снаряда
В Калининграде до конца года модернизируют две угольные котельные
В Светлогорске обокрали бизнесвумен, проводившую ревизию в своем магазине
В Калининграде и области в воскресенье перекроют ряд дорог для проведения велопробега
В Калининграде актер из «Такси-блюз» ищет желающих сниматься в кино