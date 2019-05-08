Ревнивая калининградка избила до смерти соперницу
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В Калининграде осудили жительницу Гурьевского района, которая избила до смерти знакомую. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
Инцидент произошел в октябре прошлого года в одном из кафе в Калинниграде. Две женщины и мужчина мирно распивали спиртное, однако вскоре между женщинами началась ссора на почве ревности, которая переросла в драку.
Гурьевчанка нанесла сопернице не менее 16 ударов, в том числе, по голове. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Суд приговорил ее к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU