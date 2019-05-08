В День Победы в Калининградской области будет развернуто более 20 полевых кухонь
.Фото: пресс-служба Балтфлота
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В День Победы флотские повара приготовят более 11 тысяч порций фронтовой каши. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
В четверг, 9 мая, в Калининграде, а также Балтийске, Гвардейске, Знаменске, Янтарном Калининградской области будут функционировать полевые кухни, в которых любой желающий сможет отведать гречневую кашу и горячий чай.
В общей сложности будет развернуто свыше 20 полевых кухонь, на которых флотскими поварами будет приготовлено более 11,5 тысяч порций каши с тушеным мясом.
ИСТОЧНИК KP.RU