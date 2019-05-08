2019-05-08T13:08:05+03:00
Общество

Олег Газманов – об авиакатастрофе в «Шереметьево»: Хватит травить экипаж и пожарные службы

Популярный певец призывает дождаться конца следствия
Александр КАТЕРУША
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Запись Олега Газманова.Запись Олега Газманова.Фото: Instagram.com
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Народный артист России, наш земляк Олег Газманов призывает дождаться конца следствия по авиакатастрофе в «Шереметьево» и только потом делать выводы. Об этом артист написал на своей страничке в Инстаграме.

«Конечно, надо разобраться в этой трагедии и сделать так, чтобы такого не повторилось. И хватить травить экипаж, пожарные службы, диспетчеров и тд., - пишет Олег Газманов. - Трагедия. Погибли люди. Сгорел самолет. Идёт расследование. Но уже масса «экспертов» требует жертвы, наказания и уничтожения наших самолетов».

При этом Газманов отмечает, что «катастрофы на транспорте были всегда и, к сожалению, будут».

«Это плата за прогресс, скорость и удобства. В ДТП подгибает гораздо больше людей, чем на море в поездах и самолетах. И не только у нас. Только что обсуждали катастрофу двух боингов. Мы, артисты летаем иногда больше, чем летчики, но я понимаю, что по-другому в нашей огромной стране и в мире невозможно. Нам все равно надо развивать свой авиатранспорт», - написал артист и поблагодарил всех, кто сделал все возможное, чтобы уменьшить потери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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