2019-05-08T13:37:39+03:00
Происшествия

Четверых калининградцев, избивших сотрудников Росгвардии, будут судить

Чтобы отогнать хулиганов от упавшего товарища, другому правоохранителю пришлось применить табельное оружие
Игорь ОРЕХОВ
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Сотрудник Рогвардии готовится выхватить пистолет, чтобы отогнать хулиганов от избиваемого товарища.Сотрудник Рогвардии готовится выхватить пистолет, чтобы отогнать хулиганов от избиваемого товарища.Фото: предоставлено УСКР по Калининградской области
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Гурьевский межрайонный следственный отдел регионального Управления СКР по Калининградской области объявил о завершении расследования уголовного дела о нападении на сотрудников Росгвардии.

В декабре прошлого года четверо жителей Багратионовского района (им от 26 до 33 лет) Отдыхали со спиртным в одном из увеселительных заведении райцентра. Ну и, как водится, перессорились между собой до драки. Персонал вызвал полицию, но вместо нее прибыли двое росгвардейцев в лице сотрудников вневедомственной охраны. Их призыв прекратить нарушать общественный порядок «великолепная четверка» не то чтобы проигнорировала, но восприняла по-своему. Отложив на время выяснение междоусобных отношений, багратионовцы дружно ринулись в бой с правоохранителями.

И, как было отражено позже в полицейском протоколе, «нанесли множество ударов руками и ногами по голове и телу представителей власти». Росгвардейцев сбили с ног и продолжали колотить уже лежачих. Но один из них сумел откатиться в сторону, вновь принять вертикальное положение и выхватить табельное оружие. Отогнать распоясавшихся хулиганов от избиваемого товарища сотруднику ВО удалось лишь после нескольких выстрелов из пистолета в воздух.

Троих задержанных чуть позже водворили под стражу, четвертого до суда оставили на свободе под действием подписки о невыезде.

- В результате противоправных действий 31-летнего обвиняемого одному из стражей порядка причинен средней тяжести вред здоровью, - прокомментировала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - Действия обвиняемого квалифицированы по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей».

То есть, мужик вполне может отхватить «десяточку» в местах, не столь отдаленных. Оставшимся троим фигурантам уголовного дела предъявили обвинение по той же статье, но в ее части 1 – «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья…» и далее по тексту. Эти могут отделаться пятилетним заключением.

По ходу судебного процесса все обвиняемые признали свою вину в полном объеме и теперь ожидают решения Фемиды – материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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