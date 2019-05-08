Три ветерана из Калининграда улетели на парад Победы в Москву

СЕГОДНЯ 13:35 2019-05-08T13:35:25+03:00

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Три ветерана из Калининграда – Борис Пирожков, Николай Щербаков и Борис Глыбин – в среду 8 мая отправились в Москву на главные торжества, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фронтовиков проводили в аэропорту «Храброво».

Об этом на своей страничке в Инстаграме написала министр социальной политики правительства Калининградской области Анжелика Майстер.

«Провожаем наших ветеранов-участников Великой Отечественной войны на парад 9 мая в город-герой Москва», - написала она.

10 мая ветераны вернутся домой в Калининград.

Напомним, на парад Победы в столицу отправились участник штурма Кёнигсберга, механик-водитель легендарного танка Т-34 Борис Пирожков, участник Сталинградской битвы, радист Николай Щербаков и участник обороны Советского Заполярья, связист Борис Глыбин.

ИСТОЧНИК KP.RU