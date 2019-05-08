2019-05-08T13:39:42+03:00
Общество

Калининградские и польские таможенники вместе возложили цветы на братских могилах советских солдат

Акцию провели в селе Вронки и в Гижицко
Иван МАРКОВ
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Калининградский и польский таможенник на братской могиле советских солдатКалининградский и польский таможенник на братской могиле советских солдатФото: Таможня Калининградской области
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В пятнадцатый раз подряд калининградские таможенники по приглашению польских коллег посетили захоронения советских солдат в приграничных районах Польши.

- 7 мая бессменный координатор по международным связям Палаты фискальной администрации в городе Ольштын Рышард Худы, как всегда, встретил калининградскую делегацию в пункте пропуска Голдап, - сообщает сайт польского культурного центра со ссылкой на пресс-службу Калининградской областной таможни. - Оттуда таможенники направились на кладбище в селе Вронки, где покоится прах 1140 бойцов Красной Армии. Вместе с руководством администрации города и района Голдап члены делегации возложили венки и цветы к памятнику красноармейцев.

Далее делегация переместилась в Гижицко, где ее встретили бургомистр города Войчех Ивашкевич и вице-староста повята Матеуш Сероньски. Вместе представители российской и польской сторон почтили память погибших у мемориала, где захоронено 1715 советских солдат, возложили цветы и зажгли поминальные лампады.

- Власти приграничных регионов Польши и местные жители стоят вне политики, - отметил Войчех Ивашкевич. - Мы глубоко чтим память солдат, погибших на войне – ведь это часть нашей общей, мировой истории. Кроме того, мы считаем, что с соседями отношения должны быть или хорошие или очень хорошие.

Также по сложившейся традиции калининградцы посетили кладбища времён Первой Мировой войны, где последнее пристанище нашли 243 немецких и 175 русских воинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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