2019-05-08T13:58:37+03:00
Происшествия

В Калининграде участник шайки автоподставщиков получил 9 лет «строгача»

Мошенники инсценировали ДТП с пешеходом, который представлялся руководителем Следственного комитета
Игорь ОРЕХОВ
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Московский районный суд постановил приговор в отношении одного из участников группы т. н. автоподставщиков. Летом 2013 года трое мужчин решили опробовать в действии один из способов отъема денег у граждан. С этой целью шайка инсценировала дорожно-транспортные происшествия: под машину вдруг бросался невесть откуда взявшийся пешеход, который после наезда вставал с асфальта и предъявлял огорошенному водителю наградные часы: мол, они были повреждены в результате ДТП. И вместе с тем представлялся ни много ни мало - руководителем Следственного комитета!

- Роль пешехода исполнял непосредственно подсудимый, а двое его сообщников играли роли сотрудника ГИББД и работника сервисного центра по ремонту часов (или помощника «руководителя Следственного комитета»), - рассказали в пресс-службе Московского райсуда.

Таким вот сравнительно нехитрым способом подставщикам удалось «развести» одного из потерпевших на 132 тысячи рублей! Другой отдал мошенникам 50 тысяч – больше у него с собой не было. А вот на третьем «лохе» шайка лоханулась сама, ибо мужике оказался не лыком шит и платить не стал. Вместо этого вымогателей задержали полицейские, прибывшие на место происшествия.

В уголовном деле главного «артиста» нашлись смягчающие обстоятельства. Например, резко ухудшившееся состояние здоровья, а главное – как выяснилось, под машину бросался отец двоих несовершеннолетних детей…

В итоге по совокупности мошеннику дали девять лет «строгача», оштрафовав на 500 тысяч рублей. Кроме того, осужденного обязали выплатить в пользу потерпевших компенсацию причиненного материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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