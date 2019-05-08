На Балтийской косе при тушении лесного пожара обнаружили боеприпасы времен войны

СЕГОДНЯ 14:02 2019-05-08T14:02:34+03:00

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На Балтийской косе при тушении лесного пожара обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на странице администрации Балтийского муниципального района в «Вконтакте».

- Вчера в 17 часов пал травы и кустарников в лесу на Балтийской косе совместными усилиями спасателей ПЧ-10 и сотрудников муниципальных предприятий удалось локализовать. Однако через пару часов вновь вспыхнул огонь. Кроме того, были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, - сообщили в администрации.

Сейчас на месте возгорания работают саперы и спасатели ПЧ-10. На косу переправлено три машины и 11 сотрудников отряда государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны.

Ранее сообщалось, что в результате пожара огнем было охвачено шесть гектаров леса.

ИСТОЧНИК KP.RU