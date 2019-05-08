На Балтийской косе при тушении лесного пожара обнаружили боеприпасы времен войны
На Балтийской косе при тушении лесного пожара обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на странице администрации Балтийского муниципального района в «Вконтакте».
- Вчера в 17 часов пал травы и кустарников в лесу на Балтийской косе совместными усилиями спасателей ПЧ-10 и сотрудников муниципальных предприятий удалось локализовать. Однако через пару часов вновь вспыхнул огонь. Кроме того, были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, - сообщили в администрации.
Сейчас на месте возгорания работают саперы и спасатели ПЧ-10. На косу переправлено три машины и 11 сотрудников отряда государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны.
Ранее сообщалось, что в результате пожара огнем было охвачено шесть гектаров леса.
ИСТОЧНИК KP.RU