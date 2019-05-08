Жителя Гусева задержали за угон и кражу из машины

СЕГОДНЯ 15:55 2019-05-08T15:55:33+03:00

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В Гусеве полицейские задержали местного жителя за угон и кражу из машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В дежурную часть обратился 28-летний горожанин, который сообщил, что пропала его «Ауди 80», которая была припаркована около дома. Сотрудники уголовного розыска принялись прочесывать город, и нашли автомобиль в переулке Пионерском. В машине не оказалось аккумулятора и магнитолы, однако правоохранители изъяли с места следы обуви и отпечатки пальцев.

Вскоре выяснилось, что к преступлению причастен 29-летний приятель потерпевшего. В гараже у подозреваемого были обнаружены похищенные предметы.

На мужчину завели два уголовных дела – за угон и кражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU