Жителя Гусева задержали за угон и кражу из машины
В Гусеве полицейские задержали местного жителя за угон и кражу из машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В дежурную часть обратился 28-летний горожанин, который сообщил, что пропала его «Ауди 80», которая была припаркована около дома. Сотрудники уголовного розыска принялись прочесывать город, и нашли автомобиль в переулке Пионерском. В машине не оказалось аккумулятора и магнитолы, однако правоохранители изъяли с места следы обуви и отпечатки пальцев.
Вскоре выяснилось, что к преступлению причастен 29-летний приятель потерпевшего. В гараже у подозреваемого были обнаружены похищенные предметы.
На мужчину завели два уголовных дела – за угон и кражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU