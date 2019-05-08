С калининградки взыскали свыше 200 тыс рублей за разбитый арендованный автомобиль

СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-08T16:03:20+03:00

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В октябре прошлого года жительница Калининграда взяла в аренду на 55 дней автомобиль. За два дня до окончания срока аренды, она попала в ДТП, причем, по своей вине.

Стоимость восстановительного ремонта составила 211 тысяч рублей, однако водитель отказалась компенсировать ущерб, поэтому компания – владелец машины обратилась в суд.

Московский районный суд признал, что автомобиль был поврежден по вине ответчицы и взыскал с нее стоимость ремонта - 211 420 рублей, а также расходы по оплате экспертизы в размере 3 000 рублей, государственной пошлины – 5 314,2 рубля и юридических услуг – 10 000 рублей, всего – 229 734,2 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU