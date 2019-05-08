Калининградку обманули на 66 тысяч рублей в интернете две ее подруги

СЕГОДНЯ 16:28 2019-05-08T16:28:55+03:00

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В полицию Полесского района обратилась 35-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой обмана в интернете.

На одном из сайтов бесплатных объявлений дама подыскала автомобиль, который хего владелец соглашался уступить на весьма выгодных условиях. Только просил заплатить аванс. По идее, одно уже это обстоятельство должно насторожить, но полесчанка так хотела поскорее стать автоледи, что без колебаний перечислила 66 тысяч рублей. Естественно, тотчас после этого продавец бесследно канул в просторах Всемирной паутины.

Впрочем, не бесследно. Правдинские полицейские выяснили, что аферу провернули 21-летняя и 37-летняя подруги. Причем они одновременно являлись еще и подругами потерпевшей! Узнав о заветной мечте своей приятельницы, дамочки разработали простую, но эффективную операцию. Сначала создали ложное объявление о продаже авто – которого в реальности не существовало. А затем навели на него свою жертву, которую для пущей заманчивости уверяли, будто знакомы с продавцом: «Мужик надежный, не кинет!» Всю переписку с покупательницей от лица мнимого автовладельца, кстати, вели тоже две эти особы.

В отношении аферисток возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. К сожалению, статья «Мошенничество, совершенное с особым цинизмом» в УК РФ отсутствует. Ибо в данной ситуации даже максимального «пятерика», думается, маловато будет.

Так что вы там говорите о женской дружбе?

ИСТОЧНИК KP.RU