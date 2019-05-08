Калининградским школьникам предложили подработать в свободное время

СЕГОДНЯ 17:08 2019-05-08T17:09:52+03:00

Ребята могут заниматься благоустройством и уборкой города

Изменить размер текста: A A

В этом году для калининградских подростков созданы рабочие места в девяти подведомственных муниципальных учреждениях. Власти выделили на это больше двух миллионов бюджетных рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, эта деятельность реализуется совместно с региональным центром занятости населения.

Сообщается, что более 30 калининградских подростков от 14 до 18 лет уже начали трудиться на базе Молодежного центра и лицея № 17.

Ребята будут заниматься благоустройством и уборкой территорий города, организовывать мероприятия на спортплощадках, помогать престарелым и инвалидам и т.д.

По вопросам трудоустройства школьников можно обратиться в Молодежный центр по тел. 95-63-22.

ИСТОЧНИК KP.RU