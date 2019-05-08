Власти выбрали подрядчика строительства ФОКа в Озерске

СЕГОДНЯ 17:31 2019-05-08T17:32:22+03:00

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Компания «Мириам» стала победителем аукциона на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Озёрске. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.

Компания снизила начальную цену контракта в 111,9 млн рублей до 109 млн.

ФОК разместится на улице Пограничной. Его пропускная способность составит 48 человек в смену. Здесь можно будет заниматься баскетболом, волейболом, бадминтоном, настольным теннисом и художественной гимнастикой, выполнять нормативы ГТО и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU