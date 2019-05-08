Власти выбрали подрядчика строительства ФОКа в Озерске
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Компания «Мириам» стала победителем аукциона на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Озёрске. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.
Компания снизила начальную цену контракта в 111,9 млн рублей до 109 млн.
ФОК разместится на улице Пограничной. Его пропускная способность составит 48 человек в смену. Здесь можно будет заниматься баскетболом, волейболом, бадминтоном, настольным теннисом и художественной гимнастикой, выполнять нормативы ГТО и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU