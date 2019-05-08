На военном параде в Калининграде впервые покажут самоходную артиллерийскую установку «Мста-С»

СЕГОДНЯ 17:36 2019-05-08T17:37:21+03:00

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На параде Победы 9 мая в Калининграде впервые покажут самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Мста-С». Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота

Первые более 10 самоходных гаубиц «Мста-С» поступили на вооружение армейского корпуса флота в феврале 2019 года.

САУ «Мста-С» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Она может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях. При стрельбе используются как выстрелы из боеукладки, так и подающиеся с грунта, без потери в скорострельности.

Максимальная дальность стрельбы установки – 24,7 км, скорострельность – 7-8 выстрелов в минуту, максимальная скорость движения – 60 км/час.

ИСТОЧНИК KP.RU