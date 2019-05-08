В Советске до начала осени отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 17:58 2019-05-08T17:59:10+03:00

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В Советске с 13 мая по 31 августа будет отключена горячая вода. Об этом сообщается на странице группы «Советский городской округ» в «Фейсбук».

В группе опубликовано заявление директора МП «Советсктеплосети» Михаила Шемелева. Руководитель предприятия отмечает, что основной причиной отключения горячего водоснабжения является крайне тяжелая финансовая ситуация в МП «Советсктеплосети».

- Накопившийся долг недобросовестных потребителей перед предприятием - тридцать восемь миллионов рублей. Каждый месяц подачи горячей воды в межотопительный период пять миллионов рублей убытков, за весь межотопительный период убыток составит тридцать миллионов рублей, - отметил Шемелев. - Из года в год МП «Советсктеплосети» для выхода из ситуации брало кредит в коммерческих банках. Это позволяло увеличить время погашения долга. В этом году все коммерческие банки нам отказали.

Он добавил, что практика отключения горячей воды в межотопительный сезон принята практически во всех муниципалитетах области.

- В большинстве горячая вода отключается в межотопительный период. Советский городской округ держался дольше всех. Просим у вас прощения за доставленные неудобства, - добавил Шемелев.

ИСТОЧНИК KP.RU