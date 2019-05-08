В Гвардейске средней школе №2 присвоили имя участника штурма Кёнигсберга

СЕГОДНЯ 18:03 2019-05-08T18:04:45+03:00

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Торжественная линейка, посвященная присвоению средней школе № 2 Гвардейска имени участника штурма Кёнигсберга и взятия Тапиау, подполковника Алексея Денисовича Круталевича, состоялась в среду, 8 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Алексей Денисович Круталевич попал на фронт в 16 лет. Он прошёл диверсионную подготовку в Ростовской области, участвовал в партизанском движении на территории Белоруссии и в составе 3-го Белорусского фронта в операции «Багратион» при её освобождении.

За заслуги перед Отечеством Алексей Круталевич был награждён многочисленными орденами и медалями. В их числе – две медали «За отвагу», две медали «За боевые заслуги», медали «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», «Маршала Жукова». Ветерану присвоено звание «Почетного гражданина» не только Гвардейска, но и Калининграда, и Минска.

ИСТОЧНИК KP.RU