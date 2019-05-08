В Калининградской области почтили память воинов-мотоциклистов

СЕГОДНЯ 18:09 2019-05-08T18:09:41+03:00

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В Калининградской области накануне Дня Победы прошел мотопробег в честь воинов-мотоциклистов, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального праивтельства, акция началась с возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде. Участники почтили память павших героев минутой молчания.

После митинга колонна из почти сотни мотоциклов отправилась в Зеленоградский городской округ, где близ поселка Шатрово установлен мемориал в память о воинах 2-го отдельного гвардейского мотоциклетного полка 3-го Белорусского фронта, 271-го отдельного моторизованного батальона особого назначения, бойцах отдела контрразведки 91-й гвардейской стрелковой дивизии «СМЕРШ».

Памятник был открыт три года назад по инициативе энтузиастов. В феврале 1945 года мотоциклисты ценой более двухсот жизней выдержали серию ожесточенных сражений у поселка Тиренберг. Названия этих трех подразделений нанесены на огромные, высотой почти с человеческий рост, каменные валуны, которые вместе с информационными щитами составляют единый мемориальный комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU