Калиниградец украл 70 тысяч рублей в Центре развития детей

СЕГОДНЯ 18:16 2019-05-08T18:16:40+03:00

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Началось с того, что посетительница Центра развития детей, расположенного на улице Коммунальной в Калининграде, забыла на стойке администратора кошелек, в котором лежало 70 тысяч рублей. Судя по всему, это заметил вошедший следом мужчина, который забрал портмоне и направился обратно к выходу. Тут ему навстречу попалась работница центра, которая поинтересовалась у посетителя, кто он такой и что тут делает. НЕ отвечая, мужик ломанулся в дверь и бросился наутек.

Разыскивать вора пришлось сотрудниками районного угро. Оперативники установили приметы подозреваемого и вскоре задержали его. Безработный 32-летний калининградец ранее уже был неоднократно судим. Он сознался в краже, но сообщил, что деньги успел потратить – долго ли, умеючи.

Уголовник привычно готовится к очередной отсидке – ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU