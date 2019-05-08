В Неманском районе БМВ при обгоне врезался в дерево и опрокинулся в кювет

СЕГОДНЯ 18:44 2019-05-08T18:47:36+03:00

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В Неманском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадала пассажирка БМВ. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на 218 километре автодороги «Калининград -Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман». 21-летний БМВ пошел на обгон «Хендая», водитель которого поворачивал налево.

После столкновения БМВ врезался в дерево, а затем автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате ДТП 23- летняя пассажирка автомобиля БМВ получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU