В Неманском районе БМВ при обгоне врезался в дерево и опрокинулся в кювет
.Фото: Александр Подгорчук
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В Неманском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадала пассажирка БМВ. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на 218 километре автодороги «Калининград -Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман». 21-летний БМВ пошел на обгон «Хендая», водитель которого поворачивал налево.
После столкновения БМВ врезался в дерево, а затем автомобиль опрокинулся в кювет.
В результате ДТП 23- летняя пассажирка автомобиля БМВ получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU