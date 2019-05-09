Задержан водитель, бросивший умирать на обочине сбитого им школьника

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-09T10:26:08+03:00

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Калининградская полиция задержала виновника дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Озерском районе. Напомним, трагедия произошла в ночь с 1 на 2 мая, когда автомобиль сбил шедшего по обочине 15-летнего мальчика. Водитель поспешил скрыться с места ДТП, а школьник от полученных травм скончался на месте. Его тело было обнаружено лишь утром 2 мая.

Полицейские немедленно приступили к поискам подозреваемого. И вот 8 мая в Черняховске сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки микроавтобус, обнаружив в его кузове разбитое лобовое стекло и фару от «Форда Транзит». Как пояснил владелец «микрика», он ремонтирует машину своего сына, который якобы сбил крупное животное, выбежавшее на шоссе.

- Как было установлено, «Форд Транзит» принадлежит 23-летнему жителю Черняховска, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - В его гараже был найден распиленный микроавтобус со следами ДТП.

Завидев полицейских, парень вновь скрылся, найдя пристанище у своего приятеля. Однако местонахождение беглеца быстро установили и задержали его. В операции лично участвовал начальник отделения полиции по Озерскому району Максим Корнейчук. Оказалось, руливший таким сложным в управлении транспортным средством, как микроавтобус, черняховец никогда в жизни не имел водительских прав!

- Я сразу же остановился, подошел к нему (сбитому школьнику – Ред.) и спросил: «Дружище, ты жив?» А он молчит, никаких эмоций, - поведал о том, что произошло той майской ночью сам задержанный.

- Подозреваемый сознался в том, что сбил человека на дороге, и от испуга уехал с места происшествия, - подтвердила Светлана Поставничая. - В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Если вина водителя будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

На днях суд должен будет избрать в отношении черняховца меру пресечения. С учетом тяжести последствий совершенного нарушения и склонности подозреваемого при малейшей возможности подаваться в бега, неудивительно, если его возьмут под стражу на весь период предварительного следствия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/707688" frameborder="0"></iframe> Задержан водитель, бросивший умирать на обочине сбитого им школьника.После смертельного ДТП житель Черняховска распилил свой микроавтобус на части, чтобы замести следыИгорь ОРЕХОВ

ИСТОЧНИК KP.RU