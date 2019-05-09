Под Калининградом выгорела баня

СЕГОДНЯ 10:11 2019-05-09T10:11:28+03:00

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В девятом часу вечера 8 мая в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Школьной в поселке Ветрово Неманского городского округа.

Прибывшие по названному адресу расчеты двух пожарно-спасательных частей в составе 8 человек и 2 единиц техники выяснили, что горит кирпичная баня размером 20 х 4 метра, крытая металлочерепицей. В итоге отстоять деревянные обшивку дымохода и перекрытие на площади 12 квадратных метров так и не получилось. Зато обошлось без пострадавших, что уже хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU