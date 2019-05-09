2019-05-09T11:59:16+03:00
Общество

Калининградский губернатор поздравил ветеранов и всех калининградцев с Днем Победы

Антон Алиханов отдельно отметил работу поисковых отрядов, которые устанавливают имена павших советских солдат
Игорь ОРЕХОВ
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Антон Алиханов: "Сегодня мы равняемся на участников Великой Отечественной войны".Антон Алиханов: "Сегодня мы равняемся на участников Великой Отечественной войны".Фото: Правительство Калининградской области
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны! Уважаемые жители Калининградской области!

Поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы!

Каждый год мы встречаем этот день с трепетным волнением, чувством гордости за свою страну, за народ-освободитель, который не сломила фашистская экспансия. Советские воины с честью прошли все тяжелейшие испытания и отстояли свободу и независимость разоренной страны.

К сожалению, участников тех героических событий становится всё меньше. И мы обязаны свято хранить память о тех, кто подарил нам Победу.

На калининградской земле много пролито крови наших соотечественников. До сих пор продолжается работа поисковиков, благодаря которой мы устанавливаем имена павших защитников Отечества, захороненных как «неизвестные солдаты». Имена героев навсегда останутся в наших сердцах.

В эти дни мы отдаем дань уважения и тем, кто работал в тылу, вооружал, кормил и снабжал фронт, кто восстанавливал из руин наше государство и сумел вернуть ему былую мощь.

Сегодня мы равняемся на участников Великой Отечественной войны, хотим быть достойными славы наших отцов, дедов и прадедов, и это дает стимул к новым достижениям во имя процветания Родины.

Желаю вам здоровья, радости и долголетия, энергии и оптимизма! Успехов и удачи! Мирного неба!

ИСТОЧНИК KP.RU

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