На военном параде калининградцам впервые показали самоходную гаубицу «Мста-С»

СЕГОДНЯ 13:50 2019-05-09T13:50:59+03:00

Партия из 10 САУ поступила на вооружение сухопутной группировки Балтфлота в феврале этого года

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В День Победы на военном параде в Калининграде публике впервые продемонстрировали самоходную артиллерийскую установку «Мста-С».

Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота, партия из 10 таких САУ в феврале этого года поступила на вооружение сухопутной группировки БФ в Калининградской области. Дивизионная 152-миллиметровая гаубица предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и миномётных батарей, танков и другой броневой техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования манёврам резервов противника в глубине его обороны. Может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях.

Стоит добавить, что в праздничном салюте в Калининграде будут задействованы артиллерийские ветераны - орудия ЗИС-3 образца 1943 года, участвовавшие в штурме Кёнигсберга. Конечно, пиротехнические эффекты исполнят при помощи более современной техники, а прославленным «дивизионкам» доверено звуковое сопровождение красочного зрелища.

ИСТОЧНИК KP.RU