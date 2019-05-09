2019-05-09T13:50:59+03:00
Общество

На военном параде калининградцам впервые показали самоходную гаубицу «Мста-С»

Партия из 10 САУ поступила на вооружение сухопутной группировки Балтфлота в феврале этого года
Игорь ОРЕХОВ
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Один только вид самоходной артиллерийской установки производит должное впечатление.Один только вид самоходной артиллерийской установки производит должное впечатление.Фото: Александр КАТЕРУША
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В День Победы на военном параде в Калининграде публике впервые продемонстрировали самоходную артиллерийскую установку «Мста-С».

Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота, партия из 10 таких САУ в феврале этого года поступила на вооружение сухопутной группировки БФ в Калининградской области. Дивизионная 152-миллиметровая гаубица предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и миномётных батарей, танков и другой броневой техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования манёврам резервов противника в глубине его обороны. Может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях.

Стоит добавить, что в праздничном салюте в Калининграде будут задействованы артиллерийские ветераны - орудия ЗИС-3 образца 1943 года, участвовавшие в штурме Кёнигсберга. Конечно, пиротехнические эффекты исполнят при помощи более современной техники, а прославленным «дивизионкам» доверено звуковое сопровождение красочного зрелища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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