Полиция обеспечила общественный порядок во время военного парада в Калининграде

СЕГОДНЯ 14:43 2019-05-09T14:43:02+03:00

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Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, во время проведения военного парада в честь Дня Победы в Калининграде для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан были задействованы сотрудники полиции и Росгвардии, а также военнослужащие, члены добровольно-народных дружин, казаки и представители частных охранных предприятий. Все мероприятия прошли в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU