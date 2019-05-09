2019-05-09T14:43:02+03:00
Общество

Полиция обеспечила общественный порядок во время военного парада в Калининграде

Кроме сотрудников областного УМВД РФ, были задействованы бойцы Росгвардии, военные, дружинники, казаки и частные охранники
Игорь ОРЕХОВ
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Полицейские не допустили правонарушений во время военного парада.Полицейские не допустили правонарушений во время военного парада.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, во время проведения военного парада в честь Дня Победы в Калининграде для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан были задействованы сотрудники полиции и Росгвардии, а также военнослужащие, члены добровольно-народных дружин, казаки и представители частных охранных предприятий. Все мероприятия прошли в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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