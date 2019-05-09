В шествии Бессмертного полка приняли участие 65 тысяч калининградцев
Больше половины участников массового мероприятия прошли по улицам областного центра
"Бессмертный полк" вновь прошел по улицам Калининграда.Фото: Александр КАТЕРУША
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По предварительным данным, в рядах «Бессмертного полка» сегодня, 9 мая прошли не менее 65 тысяч жителей Калининградской области. Об этом сообщила координатор акции Светлана Бахтина. Из названного количества участников 35 тысяч человек пришлось на Калининград, остальные 30 тысяч – на другие города региона.
ИСТОЧНИК KP.RU