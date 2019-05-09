2019-05-09T15:22:59+03:00
Происшествия

Под Калининградом руководитель филиала страховой компании присвоила почти 600 тысяч рублей

В случае ДТП никто из автомобилистов, заключивших договор с мошенницей, не смог бы получить положенное возмещение
Игорь ОРЕХОВ
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В Балтийский городской суд поступило уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег руководителем филиала страховой компании.

По версии следствия, преступление происходило в период с 2014-го по 2015 год. Исполняющая обязанности руководителя филиала одной из страховых компаний заключала договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Однако, исправно получая от граждан деньги, страховые премии на расчетный счет организации не вносила. И, конечно, не передавала договора страхования для регистрации.

- При этом гражданка, достоверно зная о том, что договор страхования вступает в силу в момент уплаты страховой премии, скрывала от страхователей информацию о том, что страховой полис является недействительным, и в случае наступления страхового случая они не смогут получить причитающееся возмещение, - добавили в пресс-службе суда.

Как подсчитали правоохранители, в общей сложности ушлая дама присвоила более 590 тысяч рублей, которыми, как принято выражаться в официальных документах, распорядилась по своему усмотрению. За «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» виновному, по закону, полагается до шести лет лишения свободы, плюс внушительный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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