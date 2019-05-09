2019-05-09T16:24:10+03:00
Происшествия

Под Калининградом горел восьмиэтажный элитный дом

Из здания в переулке Комсомольский города Пионерский эвакуировали 40 человек, пострадавших нет
Игорь ОРЕХОВ
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В результате пожара огнем уничтожена комната в квартире на седьмом этаже.В результате пожара огнем уничтожена комната в квартире на седьмом этаже.Фото: YouTube
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Два десятка человек при пяти единицах специальной техники тушили пожар в городе Пионерский днем 8 мая.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС России, сигнал о возгорании в переулке Комсомольский поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:41. Пламенем оказался объят восьмиэтажный жилой дом современной постройки размером 80 х 50 метров, крытый черепицей по деревянной обрешетке.

В результате на седьмом этаже здания в двухкомнатной двухуровневой квартире полностью выгорела комната на втором уровне площадью 25 квадратных метров. Кроме того, сгорела черепичная кровля на площади 75 «квадратов». Из дома было эвакуировано 40 человек, среди которых пострадавших не оказалось.

Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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