В Балтийске продавец-стажер обворовал комиссионный магазин

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-09T16:36:22+03:00

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В Балтийске будут судить местного жителя, который минувшей весной обворовал комиссионный магазин.

Мужчина проходил стажировку в данной торговой сточке, поэтому имел при себе ключ от входной двери. Им и воспользовался, явившись ранним мартовским утром по знакомому адресу. Добыл воришка, прямо скажем, немного: мобильный телефон ценой около 20 тысяч рублей и вдобавок к нему выгреб из кассы чуть больше 10 тысяч наличными. Сделав свое дело, скрылся, однако найти этого преступника для сотрудников угрозыска особого труда не составило.

Как сообщили в пресс-службе Балтийского горсуда, обвиняемому инкриминируется статья 158 Уголовного кодекса РФ в ее части 2, пункт «б»: «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». За все про все положено до пяти лет в «зоне» - и это еще по максимуму.

ИСТОЧНИК KP.RU