2019-05-09T16:36:22+03:00
Происшествия

В Балтийске продавец-стажер обворовал комиссионный магазин

Добычей преступника стали мобильный телефон и немного денег наличными
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балтийске будут судить местного жителя, который минувшей весной обворовал комиссионный магазин.

Мужчина проходил стажировку в данной торговой сточке, поэтому имел при себе ключ от входной двери. Им и воспользовался, явившись ранним мартовским утром по знакомому адресу. Добыл воришка, прямо скажем, немного: мобильный телефон ценой около 20 тысяч рублей и вдобавок к нему выгреб из кассы чуть больше 10 тысяч наличными. Сделав свое дело, скрылся, однако найти этого преступника для сотрудников угрозыска особого труда не составило.

Как сообщили в пресс-службе Балтийского горсуда, обвиняемому инкриминируется статья 158 Уголовного кодекса РФ в ее части 2, пункт «б»: «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». За все про все положено до пяти лет в «зоне» - и это еще по максимуму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рядах «Бессмертного полка» прошли глава Калининграда и губернатор области
Калининградка требует 100 тысяч рублей со строительного магазина
Под Калининградом горел восьмиэтажный элитный дом
Под Калининградом руководитель филиала страховой компании присвоила почти 600 тысяч рублей
В шествии Бессмертного полка приняли участие 65 тысяч калининградцев
Полиция обеспечила общественный порядок во время военного парада в Калининграде
На военном параде калининградцам впервые показали самоходную гаубицу «Мста-С»
Калининградский губернатор поздравил ветеранов и всех калининградцев с Днем Победы
Под Калининградом выгорела баня
Задержан водитель, бросивший умирать на обочине сбитого им школьника
В Неманском районе БМВ при обгоне врезался в дерево и опрокинулся в кювет
Калиниградец украл 70 тысяч рублей в Центре развития детей
В Калининградской области почтили память воинов-мотоциклистов
В Гвардейске средней школе №2 присвоили имя участника штурма Кёнигсберга
В Советске до начала осени отключат горячую воду
На военном параде в Калининграде впервые покажут самоходную артиллерийскую установку «Мста-С»
Власти выбрали подрядчика строительства ФОКа в Озерске
Калининградским школьникам предложили подработать в свободное время