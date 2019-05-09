2019-05-09T17:17:33+03:00
Общество

Калининградка требует 100 тысяч рублей со строительного магазина

Жительница Советска получила травму, поскользнувшись у входа в торговую точку
Игорь ОРЕХОВ
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В январе этого года жительница Советска решила предпринять небольшой шопинг. Проще говоря, отправилась в один из местных магазинов. Однако на подходе к зданию торгового предприятия советчанка поскользнулась и упала. Последствия падения оказались довольно серьезными - пострадавшую даже пришлось доставить в медицинское учреждение.

Немного подлечившись и припомнив все обстоятельства произошедшего, женщина пришла к выводу, что причиной неприятности стала наледь, от которой не была очищена территория перед входом в строительный магазин. И обратилась в суд с иском к предполагаемому виновнику.

Как сообщили в пресс-службе Советского городского суда, истица просит взыскать с владельца торговой точки расходы на лечение и компенсацию морального вреда – в общей сложности более 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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