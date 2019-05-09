В рядах «Бессмертного полка» прошли глава Калининграда и губернатор области

СЕГОДНЯ 18:35 2019-05-09T18:35:58+03:00

Вместе с другими горожанами, Алексей Силанов и Антон Алиханов возложили цветы к памятнику «1200 гвардейцев»

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После завершения военного парада в честь Дня Победы глава Калининграда Алексей Силанов вместе с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, присоединились к участникам акции «Бессмертный полк». Вместе с тысячами калининградцев они прошли к мемориальному комплексу «1200 гвардейцев», где состоялось возложение цветов.

Кроме того, как сообщает пресс-служба горадминистрации, Алексей Силанов встретился с жителями Московского района на новом общественном пространстве у Летнего озера. Открывая праздничную программу, он тепло поздравил собравшихся горожан с праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU