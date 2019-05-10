2019-05-10T11:20:49+03:00
Происшествия

В Московском районе Калининграда горели… две клумбы

Александр КАТЕРУША
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В праздничный день 9 мая в Калининграде случилось два, прямо скажем, необычных пожара в бывшем Балтрайоне.

В 10:17 очевидцы сообщили о том, что на улице Летней горит клумба.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что горел торф на клумбе – площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, спустя час аналогичный пожар зафиксировали на улице Интернациональной. Там на клумбе горел торф на площади 30 квадратных метров. Этот пожар, как и первый, оперативно потушили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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