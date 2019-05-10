Калининградцам предлагают поучаствовать в фестивале подросткового кино

СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-10T11:53:39+03:00

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В Калининграде отгремел фестиваль «Край света. Запад»: у нас побывали актеры, режиссеры и продюсеры кино. И вот, организаторы, в рамках фестиваля «Край света» задумали в этом году еще один фестиваль — подросткового кино. Называется он «Игра света», пройдет на Сахалине с 16 по 19 августа.

- Это не фестиваль фильмов про подростков. Это фестиваль фильмов, которые сняли подростки. Мы хотим собрать самое крутейшее сообщество, выдумать новые миры и попасть в будущее, - говорят организаторы и призывают к активному участию.

Так, если вы подросток и вы самостоятельно/ с группой друзей/ в лагере / в студии или где угодно еще снимали или снимались в кино – регистрируйтесь на сайте и присылайте свои работы. Интересно, что участников, фильмы которых пройдут отбор, позовут на Сахалин.

ИСТОЧНИК KP.RU