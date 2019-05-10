2019-05-10T11:53:39+03:00
Звезды

Калининградцам предлагают поучаствовать в фестивале подросткового кино

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде отгремел фестиваль «Край света. Запад»: у нас побывали актеры, режиссеры и продюсеры кино. И вот, организаторы, в рамках фестиваля «Край света» задумали в этом году еще один фестиваль — подросткового кино. Называется он «Игра света», пройдет на Сахалине с 16 по 19 августа.

- Это не фестиваль фильмов про подростков. Это фестиваль фильмов, которые сняли подростки. Мы хотим собрать самое крутейшее сообщество, выдумать новые миры и попасть в будущее, - говорят организаторы и призывают к активному участию.

Так, если вы подросток и вы самостоятельно/ с группой друзей/ в лагере / в студии или где угодно еще снимали или снимались в кино – регистрируйтесь на сайте и присылайте свои работы. Интересно, что участников, фильмы которых пройдут отбор, позовут на Сахалин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Гвардейске пьяный мужчина напал на машину хозяйки кафе, в котором отказались его обслуживать
СМИ: Паром «Балтийск» не может выйти из порта Усть-Луга из-за долгов
Житель Багратионовска украл из школы туристические палатки и генератор
В Гвардейске автомобиль «Ауди» врезался в дерево, пострадал мужчина
На Шатровских озерах обнаружили лебедя, которому собаки перегрызли крыло
В Калининграде на ул. Камской в ДТП погиб 22-летний скутерист
Калининградка купила через соцсеть дорогие кальяны, но стала жертвой мошенника
Боевая техника, участвовавшая в параде в Калининграде, повредила асфальт на главных улицах
В Светлом мужчина украл у мальчика самокат «для своих детей»
В Советске сгорел склад с картоном
На здании в Светлогорске нарисовали портреты героев Великой Отечественной войны