2019-05-10T12:14:58+03:00
Общество

На здании в Светлогорске нарисовали портреты героев Великой Отечественной войны

Александр КАТЕРУША
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..Фото: vk.com
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В Светлогорске на фасаде здания, расположенного у мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, погибших при взятии Раушена, появились портреты героев Великой Отечественной войны. Информация об этом размещена в группе «Подслушано Светлогорск и Пионерский» в ВК.

На фасаде нарисован портрет Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации Евгения Преображенского и Героя России, младшего лейтенант Петра Игашова, чьими именами названы улицы Светлогорска.

Комментаторы раскритиковали рисунки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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