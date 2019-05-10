В Светлом мужчина украл у мальчика самокат «для своих детей»

СЕГОДНЯ 12:45 2019-05-10T12:45:37+03:00

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Жительница Светлого обратилась в полицию, когда украли самокат ее сына, оставленный на детской площадке. Благодаря записям с камер видеонаблюдения сотрудникам уголовного розыска не составило труда установить личность злоумышленника.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что им оказался 28-летний житель Калининграда.

В полиции мужчина, кстати, во всем сознался. Он сообщил, что «украл самокат для своих детей». Калининградец уверяет, что не смог пройти мимо самоката, оставленного в песочнице. Он его забрал и уехал на автобусе в Калининград, где его позднее и нашли сотрудники полиции.

Полицейские вернули самокат маме и мальчику, а злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU