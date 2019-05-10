Боевая техника, участвовавшая в параде в Калининграде, повредила асфальт на главных улицах

СЕГОДНЯ 16:00 2019-05-10T16:00:17+03:00

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Военная техника, которая 9 мая участвовала в параде Победы в Калининграде, повредила асфальт на главных улицах города. Как сообщают очевидцы, повреждено оказалось асфальтовое покрытие на Ленинском проспекте и Советском проспекте. Утраты понесла и дорожная разметка – местами она просто рассыпалась.

По всей видимости, дорожное покрытие не выдержало гусениц танков и большого веса техники.

Отметим, в День Победы на военном параде в Калининграде показали танки, боевые машины, гаубицы и ракетные установки.

Публике впервые продемонстрировали и самоходную артиллерийскую установку «Мста-С». Партия из 10 таких САУ в феврале этого года поступила на вооружение сухопутной группировки БФ в Калининградской области. Дивизионная 152-миллиметровая гаубица предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и миномётных батарей, танков и другой броневой техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования манёврам резервов противника в глубине его обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU