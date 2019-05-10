2019-05-10T16:22:18+03:00
Происшествия

Калининградка купила через соцсеть дорогие кальяны, но стала жертвой мошенника

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Объявление о продаже кальянов 32-летняя жительница Калининграда нашла в одной из социальных сетей. Обрадовавшись, она перечислила на банковский счет продавца 19 тысяч рублей, после чего стала ожидать доставки товара.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, злоумышленник в течении трех месяцев поддерживал связь с калининградкой, обещая выслать кальяны почтой, однако вскоре перестал выходить на связь. Товар женщина так и не получила.

Полицейские выяснили, на кого была зарегистрирована банковская карта. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказалась 30-летний житель Санкт-Петербурга. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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